Омбудсмен в Грузии будет избираться сроком на шесть лет

21.06.2017 16:32 Парламент будет избирать Народного защитника сроком не на пять, а на шесть лет Парламент Грузии будет избирать Народного защитника сроком не на пять, а на шесть лет. Кроме того, избрание омбудсмена будет происходить тремя пятыми от полного состава парламента (90 голосов).



Соответствующие изменения отображены в корректированном варианте проекта конституционных изменений, который будет представлен сегодня парламенту в первом чтении.



Кроме этого, как известно, согласно конституционным изменениям, невозможно будет избрание одного и того же лица Народным защитником два раза подряд.















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