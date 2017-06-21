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Омбудсмен в Грузии будет избираться сроком на шесть лет


21.06.2017   16:32
Парламент будет избирать Народного защитника сроком не на пять, а на шесть лет Парламент Грузии будет избирать Народного защитника сроком не на пять, а на шесть лет. Кроме того, избрание омбудсмена будет происходить тремя пятыми от полного состава парламента (90 голосов).

Соответствующие изменения отображены в корректированном варианте проекта конституционных изменений, который будет представлен сегодня парламенту в первом чтении.

Кроме этого, как известно, согласно конституционным изменениям, невозможно будет избрание одного и того же лица Народным защитником два раза подряд.






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