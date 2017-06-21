|
Из проекта Конституции изъята статья, обязывающая граждан участвовать в выборах
21.06.2017 16:35
В Конституции Грузии, предположительно, больше не будет записано, что участие в выборах и референдуме является долгом каждого гражданина.
Такая запись в Основном законе страны была предусмотрена проектом конституционных изменений, однако согласно корректированному варианту проекта, запись изъята.
Проект запланированных конституционных изменений обсуждается сегодня в парламенте в первом чтении.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна