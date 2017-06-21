Из проекта Конституции изъята статья, обязывающая граждан участвовать в выборах

21.06.2017 16:35 В Конституции Грузии, предположительно, больше не будет записано, что участие в выборах и референдуме является долгом каждого гражданина.



Такая запись в Основном законе страны была предусмотрена проектом конституционных изменений, однако согласно корректированному варианту проекта, запись изъята.



Проект запланированных конституционных изменений обсуждается сегодня в парламенте в первом чтении.















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