НПО считают неприемлемым решение властей по избирательной системе

21.06.2017 16:51 Решения и позиции правящей партии «Грузинская мечта», которая за два дня до начала рассмотрения конституционных законопроектов на пленарном заседании парламента заявила об оставлении в силе смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов парламента, неприемлемы для неправительственного сектора.



Специальное заявление 21 июня распространили 11 неправительственных организаций, которые назвали решение правящей партии неоправданным.



«19 июня стало известно решение правящей команды сохранить к парламентским выборам 2020 года смешанную избирательную систему и полностью перейти на пропорциональную систему только к выборам 2024 года. Вместе с тем, по заявлению представителей большинства, к выборам 2020 года избирательный барьер однократно будет понижен до 3%. В то же время остается в силе решение об отмене избирательных блоков. Однозначно хотим подчеркнуть, что решение «Грузинской мечты» совершенно неприемлемо и неоправданно», — сказано в заявлении неправительственного сектора.



По оценке неправительственных организаций, после четырехмесячной работы государственной конституционной комиссии, проведенных с Венецианской комиссией встреч и опубликованного ею заключения совершенно неадекватно принятое правящей партией единоличное решение об оставлении в силе смешанной системы и отсрочке перехода к пропорциональной системе.



«Из-за такого подхода теряет смысл сама работа конституционной комиссии, главной задачей которой была консолидация общественного мнения и принятие конституции, основанной на консенсусе», — подчеркивают авторы заявления.



Они напоминают, что коалиция «Грузинская мечта» еще в 2016 году отказалась от перехода на пропорциональную систему и провела очередные парламентские выборы по смешанной системе, пообещав задействовать пропорциональную систему к выборам 2020 года. Тогда такое решение объяснялось попыткой найти компромисс в условиях, когда правившая в тот период коалиция «Грузинская мечта» не обладала конституционным большинством в парламенте. Сегодня, как подчеркивают авторы заявления, у партии «Грузинская мечта» имеется конституционное большинство и ничто принять соответствующее решение ей не мешает.



«Подобное лавирование и постоянное уклонение от изменения избирательной системы в условиях широкого консенсуса по изменению избирательной системы несерьезно и неоправданно. Такой подход ставит под вопрос дальнейшее сотрудничество неправительственного сектора и других заинтересованных сторон с большинством и по другим вопросам, так как создается впечатление, что вовлеченность гражданского общества показная, и достичь существенных изменений не удается», — констатируют грузинские НПО.



Они еще раз обращаются к правящей партии и призывают ее учесть рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы и призывы неправительственного сектора, а также выполнить обещания, данные грузинскому обществу, и принять изменения в Конституцию таким образом, чтобы они были результатом максимально широкого консенсуса.















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