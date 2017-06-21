Лейбористы призвали президента назначить выборы на конец октября

21.06.2017 17:39 Выборы в органы местного самоуправления в Грузии должны быть проведены в конце октября 2017 года с целью не допустить массовые фальсификации, заявил лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили.



По информации лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили, власти Грузии планируют назначить выборы в органы местного самоуправления на 15 октября 2017 года. Однако эта дата, как заявил Нателашвили, “не способствует полноценному проведению предвыборной кампании для оппозиции и проведению встреч с населением в частности”.



Шалва Нателашвили напомнил, что в середине октября “население возвращается из отпусков, начинается учеба, идет сбор винограда”. В связи с этим лидер партии обратился к президенту Грузии Георгию Маргвелашвили с просьбой назначить дату выборов на конец октября.



"Назначьте дату местных выборов в последних числах октября. Это станет сильным ударом для режиму тех “мечтателей”, которые готовятся к массовой фальсификации выборов”, - сказал Нателашвили в ходе брифинга, транслировавшемся в прямом эфире телекомпании "Рустави-2".



В середине октября грузинские политики не могут полноценно проводить предвыборные кампании, считает руководитель неправительственной организации "Центр демократического развития и гражданского общества" Владимир Божадзе. По его словам, в середине октября “многие люди будут в отпусках, города будут полупустыми”.



"Просьба о назначении даты выборов на конец октября связана с тем, что партии хотят квалифицированно провести предвыборные кампании, что может оказать влияние на результаты выборов", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Божадзе.















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