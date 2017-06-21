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Непрямые выборы президента Грузии могут быть введены с 2023 года -- депутат
21.06.2017 17:49
Вся эта часть реформы, по мнению президента и его администрации, направлена против него. Поэтому принято решение, в 2018 году провести прямые президентские выборы, а уже следующие выборы провести в непрямом порядке- говорит заместитель председателя парламентского комитета юридических вопросов Давид Матикашвили.
По его словам, в Венецианской комиссии хорошо понимают, что наиболее приемлемой моделью для парламентской республики является непрямое правило президентских выборов.
"В Венецианской комиссии понимают, что для парламентской республики самой приемлемой моделью является выбор президента в непрямом порядке. Однако, несмотря на все, мы предусматриваем целый ряд обстоятельств, позицию президента, и его отношение к данному вопросу.
То, что конституционная комиссия, или какой-либо ее член борется с администрацией президента, это, разумеется, несерьезно. Государственная конституционная комиссия весьма успешно работала, и создала такой проект, который рассчитан на долгосрочную перспективу, и никак не учитывает имени и фамилии никакой персоны. Это система, которая обязательно сблизит страну демократическим развитием с европейским семейством"- заявил Давид Матикашвили.
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