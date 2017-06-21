Спикер парламента исключает приход «Мечты» в конституционном большинстве на следующих выборах

21.06.2017 18:06 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе исключает, что на следующих парламентских выборах "Грузинская мечта" придет в парламент конституционным большинством.



По его словам, главным гарантом того будет снижение избирательного барьера до 3%.



"Я исключаю, что в следующих выборах "Грузинская мечта" получит конституционное большинство. Главной гарантией этого является 3% барьер, который будет внесен в Конституцию уже к следующим выборам. 3% барьер обеспечит более широкое представительство оппозиции в законодательном органе, этим, разумеется, соответственно снижается представительство правящей силы в парламенте.



Снижение 3% барьера назвали торговлей, таково лицо оппозиции. Нас вообще не интересует их оценка, мы готовы пойти на благородный шаг, и в данном случае взвесив все факторы, мы без всякой торговли, мольбы, приняли решение снизить барьер"- заявил Ираклий Кобахидзе в передаче "Арчевани".

















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