ЕНД и «Альянс патриотов» бойкотируют внеочередное заседание парламента

21.06.2017 18:18 "Единое национальное движение" не примет участия в сегодняшнем внеочередном заседании. Депутат Роман Гоциридзе одной из причин бойкота назвал поправки, внесенные в проект Конституции об избирательной системе.



"Мы не знаем, что рассматриваем. Единственное, что знаем, отменят прямые выборы президента. Весь конституционный процесс, оказывается, был направлен на единственную цель, чтобы лишить народ права выбора президента. Это уже является уходом от демократического процесса. Мы видим, что власть старается подогнать Конституцию под свои политические интересы"- говорит Гоциридзе.



На внеочередном заседании парламента первым слушанием рассмотрят изменение, запланированное в Конституции. Заседание также бойкотирует "Альянс патриотов".



















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