Зачем рассматривать конституционные поправки в ускоренном виде, если они вступят в силу через 8 лет - Гоциридзе

21.06.2017 19:20 Нам непонятно, почему стало необходимо рассматривать конституционные изменения на внеочередных заседаниях, когда большая их часть должна заработать через восемь лет - заявил председатель фракции "Национальное движение" Роман Гоциридзе.



Гоциридзе пояснил решение "Национального движения" объявить бойкот внеочередным заседаниям парламента, и отметил, что большая часть изменений была направлена только на одну цель, чтобы отобрать у народа право выбирать президента.



"В парламенте начинается рассмотрение Конституции. Сегодня идет специальное заседание, где будет рассматриваться проект Конституции, основная часть которой вступит в действие через восемь лет. Мы не понимаем, почему важно форсировано созывать внеочередное заседание, которое также опротестовал президент Грузии.



Мы не приняли до конца участие в работе конституционной комиссии, и покинули ее. Поступил один документ, а устным заявлением нам говорят другое. Основная часть этого документа вступит в силу спустя восемь лет, и мы переходим на пропорциональную систему. Между тем устно нам говорят, что будущие выборы будут проводиться по-прежнему по смешанной системе, где останется мажоритарное правило выборов.



Мы не знаем, что рассматриваем. Единственное, нам сказали, что отменят прямые выборы президента, то есть весь конституционный процесс был направлен на единственную цель, чтобы лишить народ права избирать президента. Это является отходом от демократического процесса. Власть старается подогнать Конституцию под свои цели.



В такой обстановке мы не примем участия в сегодняшнем специальном рассмотрении, и объявляем бойкот внеочередному рассмотрению Конституции"- заявил Роман Гоциридзе.



Напомним, сегодня на внеочередном заседании парламент рассмотрит конституционные поправки.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

