Парламент Грузии избрал четырех членов Высшего совета юстиции

21.06.2017 19:22 На сегодняшнем внеочередном заседании парламент поставил на голосование 33 кандидатов, претендующих на членство Высшего совета юстиции, представленных комитетом по юридическим вопросам, которые формально соответствовали установленным законом требованиям.



Из представленных 33 кандидатов парламент избрал членами Высшего совета юстиции Ирму Гелашвили, Левана Гзиришвили, Назибролу Джанезашвили, и Зазу Харебава.



33 кандидата, желающих быть членами Высшего совета юстиции: Игорь Копалиани, Валерьян Гавашели, Леван Гзиришвили, Кетеван Бекаури, Леван Беридзе, Ирма Гелашвили, Магури Липартелиани, Ражден Купрашвили, Сулхан Ониани, Шалва Курдадзе, Иосиф Вардзелашвили, Нодар Папукашвили, Тея Джугели, Лали Гзиришвили, Паата Турава, Ираклий Двалидзе, Маринэ Квачадзе, Нино Нишнианидзе, Амиран Зенаишвили, Александр Чхитаури, Инга Беридзе, Тамаз Капанадзе, Ираклий Чхартишвили, Заза Харебава, Майя Иванидзе, Назиброла Джанезашвили, Каха Цикаришвили, Дмитрий Хачидзе, Григол Гагнидзе, Автандил Кахниашвили, Бесик Сисадзе, Автандил Абашидзе, Зураб Азнаурашвили.



Документация еще одного кандидата, Левана Джохадзе, по словам председателя комитета юридических вопросов Эки Беселия, не была в полном соответствии с требованиями закона. Исходя из этого, на внеочередном заседании парламента его кандидатуру не вынесли на голосование.

















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