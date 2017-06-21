Странный процесс по конституционным поправкам создал много проблем - секретарь президент

21.06.2017 20:29 Политический секретарь президента Грузии Пикрия Чихрадзе критикует большинство в связи с правилом президентских выборов. По ее словам, парламентские рассмотрения создали много проблем, и не дают единого видения.



"Этот странный процесс, необъяснимая спешка, которая существует в связи с конституционными поправками в течение всего периода, и особенно сейчас на этапе парламентских рассмотрений, создал очень много проблем. Эта Конституция не дает единое видение, какую государственную систему мы создаем. Не дает возможности единого видения, поскольку что-то вступит в силу к 2020 году, что-то к 2023, что-то к 2024 году. У чего-то срок сокращается, одноразово добавляется 3% барьер, а потом много разово 5%.



Мы получили полный абсурд. Трудно сделать оценку конкретно в одном направлении, поэтому и нескончаемо идет кройка и шитье, и ежедневно слышим новые инициативы, новые мотивы, изменения, исправления, и все трудней увидеть единое видение.



Поэтому мы сторонимся того, чтобы ввязываться в полемику в связи с конкретными статьями, поскольку необходимо увидеть единую картину. Конституция, вообще, подразумевает долгосрочный договор о вопросе государственного устройства, управления, принципе разделения власти, а мы в этой Конституции видим краткосрочный ход короткими шагами, что мы считаем совершенно неоправданным" – заявила Пикрия Чихрадзе.



















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