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Парламентская оппозиция вновь призывает к проведению плебисцита по конституционной реформе
21.06.2017 20:41
«Движение за свободу – Европейская Грузия», у которой в Парламенте есть крупнейшая оппозиционная фракция, в очередной раз призвала к проведению плебисцита по вопросу об упразднении правил прямых выборов президента и введении новой избирательной системы, согласно которому, голоса тех партий, которые не смогут преодолеть барьер, достанутся победившей партии.
Один из лидеров Европейской Грузии Давид Бакрадзе заявил на проведенной 20 июня пресс-конференции, что партия собрала более 150 000 подписей «за ограниченное время», что «подтверждает, что население, народ желает, чтобы мы у него спрашивали мнения и чтобы Конституция страны была такой, политическая система была такой, как это решит народ».
«В связи с представленными конституционными изменениями не существует консенсуса не только между различными партиями, но и внутри большинства», - заявил Бакрадзе и добавил, что правящая партия зашла в тупик, так как «не существует никакого консенсуса и перспективы достижения соглашения между политическими игроками».
По его словам, единственным выходом из тупиковой ситуации является то, чтобы «спросить мнения народа и чтобы все подчинились мнению народа».
Позже, 20 июня кандидат в мэры Тбилиси от Европейских демократов Елене Хоштария представила подписи к Канцелярии правительства.
«Движение за свободу – Европейская Грузия» уже обратилась к премьер-министру один раз, но так как не последовало отклика со стороны главы правительства, партия приступила к кампании сбора подписей.
Согласно законодательству, плебисцит является общенародным опросом путем голосования по особо важным государственным вопросам для того, чтобы узнать мнение избирателей или их части; Плебисцит назначает премьер-министр Грузии и его результаты носят рекомендательный характер.
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