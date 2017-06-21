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«Европейская Грузия» в знак протеста покинула заседание парламента


21.06.2017   21:34
"Европейская Грузия" в знак протеста покинула внеочередное заседание парламента, на котором рассматривались конституционные поправки.

Напомним, что в отличие от "Европейской Грузии", ЕНД и "Альянс патриотов" вообще объявили бойкот этому заседанию.

Как отметил лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе, хорошо видно, что большинство уже сформировало свою позицию, которая противоречит воле грузинского народа.

"Поэтому, мы выразили свою позицию, мы вместе с грузинскими народом зафиксировали свое мнение, вопросы, сопротивление. После этого у нас остается второй метод парламентской политической борьбы - отказ от дальнейшего рассмотрения, что "Европейская Грузия" и делает. Поэтому мы покидаем зал и даем возможность большинству голосами одной партии в довольно спокойной обстановке принять те поправки, которые в Грузии поддерживает только одна партия", - отметил Бакрадзе.






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