Усупашвили: Сегодня в Грузии обмануты все, кроме большинства

21.06.2017 23:59 Бывший спикер парламента Грузии и бывший соратник «Грузинской мечты», а ныне лидер нового «Движения строительства» Давид Усупашвили заявляет, что сегодня в Грузии обмануты все, кроме правящего большинства. Об этом Давид Усупашвили заявил в эфире телекомпании «Иберия», комментируя тот проект изменений в Конституцию Грузии, к обсуждению которого 21 июня приступил парламент.



«Сегодня мы получили ситуацию, в которой обмануты все, кроме членов большинства. Обманут грузинский народ, которому на всенародное обсуждение представили одну версию проекта Конституции, обманута Венецианская комиссия, куда привезли ту версию, где был предусмотрен переход на пропорциональную систему… А в последний момент произошло то, что предсказывали многие. Я тоже это предполагал, да и от правительственных кругов исходили сигналы, что оставят опять прежнюю систему», — заявил Усупашвили.



По оценке бывшего спикера парламента, ныне действующая система очень жесткая и она сделает то, что уже неоднократно делала в Грузии: к третьим выборам в стране будет создана революционная или близкая к ней ситуация.



«Если правящее большинство думает, что по этой системе сумеет и в 2020 году сохранить твердое большинство, это иллюзия. Эта система сделает то, что уже неоднократно делала в Грузии. К третьим выборам мы получим революционную или доведенную до нее ситуацию. А такие толчки стране совсем не нужны», — заявил Усупашвили.



В качестве выхода из создавшейся ситуации он предложил правящей «Грузинской мечте» вернуться к тому проекту изменений в Конституцию, который был утвержден парламентом предыдущего созыва и предусматривал переход к пропорциональной системе после парламентских выборов 2020 года.

«Сегодня выход в том, чтобы вынести на голосование инициированный «Грузинской мечтой» два года назад проект изменений. Под этими изменениями стоит и моя подпись, и подписи всех входивших в коалицию членов. Эти изменения мы два года назад внесли в парламент. Состоялось их всенародное обсуждение. Их одобрила и Венецианская комиссия. Это проект, где переход на пропорциональную, справедливую избирательную систему предусмотрен на период после 2016 года. Два года назад «Грузинская мечта» этот проект поддерживала, но тогда его не поддержали «националы» из-за прихоти их лидера», — напомнил Давид Усупашвили.



Он призвал нынешний парламент вернуться именно к этому законопроекту и подчеркнул, что законопроект находится в здании парламента в Кутаиси.



«Этот проект находится в Кутаиси, и я даже могу назвать номер комнаты, где он хранится», — заявил Усупашвили.



Как ранее заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе, введение пропорциональной системы выборов парламента будет отложено до выборов 2024 года. Позднее он же сообщил, что и переход к непрямым выборам президента откладывается до этого периода. Соответственно, в случае принятия парламентом проекта изменений в Конституцию в нынешнем виде парламентские выборы 2020 года опять будут проведены по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе.



В прошлом году мы были на Байкале, перед этим на Камчатке. Почему такой плотный график? Потому что мы поедем ещё в поход в Грузию. В этой среде не только я, все мои уважаемые коллеги в школе этим страстно увлечены, потому что там с детьми можно быть, во-первых, ближе.















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