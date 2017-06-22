Мы, с большой вероятностью, примем конституцию «Грузинской мечты» - Усупашвили

22.06.2017 10:39 Мы с большой вероятностью примем конституцию, которая будет называться конституцией «Грузинской мечты», - об этом в передаче «360 градусов» на «Палитраньюс» заявил бывший председатель парламента, один из основателей «Движения строительства» Давид Усупашвили.



По его словам, в ходе работы над конституционными изменениями одной из главных проблем было недостаточное стремление к достижению консенсуса. В этом контексте Усупашвили отметил, что новая модель конституции подогнана под одну партию и одного человека.



По словам экс-спикера парламента, если бы «Грузинская мечта» представила инициированный ею два года назад в парламенте пункт об избирательной системе, то найти выход было бы легче.



«Мы с большой вероятностью примем конституцию, которая будет называться конституцией «Грузинской мечты». Жизнь идет своим чередом, и так же, как сейчас нет «Круглого стола», «Союза граждан», «Национального движения», настанет время и не будет «Грузинской мечты». Хотя основной фундамент страны будет называться конституцией «Грузинской мечты» и любая сила, которая придет к власти, получит от народа заказ на изменение конституции, потому что она подогнана под одну партию и одного человека.

Поэтому Венецианская комиссия советует нам найти консенсус. Выход был очень простым - договориться об избирательной системе, о том пункте, который два года назад инициировала в парламенте «Грузинская мечта», - заявил Давид Усупашвили.















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