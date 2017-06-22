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Стрелявшего в экс-министра обороны Грузии упекли в тюрьму на 17 лет


22.06.2017   11:01
Задержанный по факту стрельбы в экс-министра обороны Ираклия Окруашвили Александр Индуашвили приговорен к 17-летнему заключению. Заявление об этом распространяет прокуратура Грузии.

Случай произошел 2 октября 2016 года, когда Ираклий Окруашвили в рамках предвыборной кампании проводил в Гори встречи в ранге кандидата в мажоритарные депутаты.

«Горийский районный суд полностью разделил представленные прокуратурой доказательства и признал ранее судимого А.И. виновным в совершении преступлений, предусмотренных 2-й и 3-й частями статьи 236, подпунктом «в» 1-й части и подпунктом «а» 3-й части статьи 19-109 УК Грузии, что подразумевает противоправные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, попытку умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенную способом, заведомо создающим опасность жизни или здоровью других лиц.

Горийский районный суд признал А.И. виновным в предъявленных обвинениях и в качестве наказания определил лишение свободы на срок 17 лет», - говорится в заявлении прокуратуры.






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