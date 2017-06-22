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В США и Европе имеются основания для тревоги в связи с процессами в Грузии - Курт Уолкер


22.06.2017   11:10
У нас в Соединенных Штатах и Европе есть основание для тревоги в связи с тем, что видим в Грузии - заявил в беседе с грузинским изданием "Голоса Америки" директор института Маккейна, Курт Уолкер. В данном контексте Уолкер подчеркнул роль бывшего премьер-министра, давление на медиа средства, и политические влияния в судебной системе.

"У нас в Соединенных Штатах и Европе есть основание для тревоги в связи с тем, что видим в Грузии, в частности роль бывшего премьер-министра в кулисах, в демократической стране, давление на СМИ, и политическое влияние на судебную систему. А также мы слышим тревогу американских инвесторов, что в Грузии сталкиваются с несправедливым отношением. Этот вопрос заслуживает внимания"- отметил директор института Маккейна, Курт Уолкер.

Издание заостряет внимание на бизнес среду Грузии, где говорится о заключении 2017 года "Фонда Херитиджа". По информации грузинского издания "Голоса Америки", в заключении сказано, что по ежегодному индексу экономической свободы "Фонда Херитиджа", который члены правительства Грузии часто цитируют в США, Грузия находится на 13-м месте с 76 очками. В этой перечни Грузия, наряду со странами Балтии, входит в двадцатку "в большей степени свободных" стран.

Права собственности в Грузии улучшились, и правительство облегчило оформление контрактов, однако проблемой остается независимость суда:

"Несмотря на то, что независимый суд гарантирован Конституцией, в последние годы значительного прогресса в системе правосудия не было достигнуто, и правительство не уважает в полной мере независимость суда"- говорится в статье, в которой приводится заключение 2017 года "Фонда Херитиджа".







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