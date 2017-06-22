По дороге в Грузию в Азербайджане задержан еще один оппозиционер

22.06.2017 11:56 Оппозиционный журналист Кямран Махмудов задержан в Газахе при попытке выехать в соседнюю Грузию. Об этом сообщает радио «Азадлыг» со ссылкой на адвоката Джавида Рзазаде.



Адвокат отметил, что при задержании сотрудники полиции заявили, что Кямран Махмудов находится в розыске.



В Управлении полиции Газахского района подтвердили радио «Азадлыг» информацию о задержании оппозиционера.



В полиции отметили, что Кямрану Махмудову запрещено покидать страну. Ситуация прояснится после соответствующих проверок.















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