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По дороге в Грузию в Азербайджане задержан еще один оппозиционер


22.06.2017   11:56
Оппозиционный журналист Кямран Махмудов задержан в Газахе при попытке выехать в соседнюю Грузию. Об этом сообщает радио «Азадлыг» со ссылкой на адвоката Джавида Рзазаде.

Адвокат отметил, что при задержании сотрудники полиции заявили, что Кямран Махмудов находится в розыске.

В Управлении полиции Газахского района подтвердили радио «Азадлыг» информацию о задержании оппозиционера.

В полиции отметили, что Кямрану Махмудову запрещено покидать страну. Ситуация прояснится после соответствующих проверок.






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