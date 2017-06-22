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Мюнхенский технический университет станет партнером строящегося в Грузии Технологического университета
22.06.2017 12:01
В проект строительства Кутаисского международного технологического университета Мюнхенский технический университет вступает не как консультант, а как партнер, - об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Как отметил премьер-министр, проект Кутаисского международного технологического университета очень важен.
По его словам, два дня назад между Кутаисским университетом и Мюнхенским техническим университетом был подписан меморандум, согласно которому, Мюнхенский технический университет вступает в этот проект не как консультант, а как партнер.
«Это очень важный шаг. Мюнхенский университет - один из самых рейтинговых университетов в мире и мы думаем, что этот шаг еще раз подтверждает огромный потенциал нашей страны стать центром международного регионального образования и Кутаиси действительно станет очень важным очагом международного образования, как это было исторически», - заявил Квирикашвили.
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