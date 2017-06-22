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TI-Georgia: Участие в комитетских слушаниях теряет смысл


22.06.2017   12:19
«Мы думаем, что больше не будет участвовать в комитетских слушаниях, потому, что весь этот процесс теряет смысл», - об этом от имени неправительственных организаций заявила журналистам на проведенной пресс-конференции исполнительный директор «Международной прозрачности – Грузии» Эка Гигаури.

Как отметила Гигаури, со стороны правящей партии не существует сформированного подхода к процессу, соответственно, процедура начинает походить на фарс.

«Заказом общества действительно не было проведение конституционной реформы. Нашей главной целью было создание избирательной системы в Грузии. Поэтому мы подключились к конституционной реформе. Общество видело, что в стране несправедливая избирательная система и правящая партия была в преимущественном положении. Сегодня мы видим, что правящая партия меняет решения, и у них нет видения. Мы, неправительственные организации думаем, что участие в комитетских слушаниях теряет смысл. Мы больше не будем включаться в этот абсурд», - заявила Эка Гигаури.






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