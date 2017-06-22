Президент Литвы призывает увеличить инвестиции в оборону ЕС

22.06.2017 12:34 Литовский президент Даля Грибаускайте заявила, что Евросоюзу следует больше инвестировать в свою оборону и делать это эффективнее.



В Гааге в среду впервые прошел саммит Балтийских стран, Северных стран и Бенилюкса. На встрече главы государств обсудили вопросы будущего, безопасности и обороны ЕС, начало переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза.



Как передает в четверг агентство BNS, Д.Грибаускайте в ходе саммита призвала поощрять сотрудничество военной промышленности Европы, ускорить создание Европейского оборонного фонда, обеспечив возможность участвовать в нем и мелким предприятиям, повышать устойчивость государств к кибернетическим и гибридным угрозам.



"Нидерланды, Бельгия и Люксембург понимают возникающие для нашего региона вызовы в области безопасности и помогают их отражать. Эти государства одними из первых прислали своих военных в передовые силы НАТО в Литве. Страны Бенилюкса и Литву также связывают прочные экономические отношения - объемы торговли в прошлом году превысили 3 млрд. евро", - сказала Д.Грибаускайте на саммите.



При этом более тесное сотрудничество стран - членов ЕС в оборонной сфере не должно дублировать НАТО, заявила глава литовского государства.















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