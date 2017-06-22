Власть планирует продлить срок полномочий президента

22.06.2017 12:38 Стало известно, что парламентское большинство планирует продлить срок полномочий президента до 6 лет. Президент, избранный в 2018 году, сохранит должность на 6 лет до тех пор, как голосующие не изберут нового президента.



Согласно конституционным поправкам, в 2018 году народ в последний раз изберет президента в прямом порядке, а в 2023 году 300 голосующих и парламент должны будут решить, кто будет президентом страны.



"Существует версия, не лучше ли, чтобы выборы были в 2023 году, и продление со своей стороны является проблемой. А также рассматривается версия, не лучше ли продлить срок полномочия президента, что со своей стороны тоже является определенной проблемой. Я убежден, мы примем правильное решение"- заявил представитель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.



В рядах ЕНД заявляют, что это решение приняли после того, как побывали в Венеции, причем так, что до того ни о чем подобном не говорили:



"У кого возникла идея избрания президента на шестилетний срок, никому не ведомо. Но когда она появилась? После того, как они поехали в Венецию, в Берлин. Объездили всю страну, убеждали всех оппозиционных партий, что это самый лучший проект Конституции, и вдруг мы получили то, о чем даже они сами ни говорили"- заявил Ника Мелия.

















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