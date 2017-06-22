Саакашвили делится с руководством Танзании опытом борьбы с коррупцией

22.06.2017 12:42



“Начал встречи в Танзании с правительством страны. Первая встреча с вице-президентом Самией Хассан и министрами. Я делюсь моими рецептами борьбы с коррупцией”, — рассказал политик.



Ранее Саакашвили сообщил, что он получил приглашение Мирового банка и руководства Танзании на конференцию по борьбе с коррупцией. Бывший глава Грузии там должен быть главным докладчиком и поделиться с представителями африканских правительств рецептом борьбы с коррупцией.



В то же время Саакашвили получил предупреждение от Администрации президента — его могут не пустить обратно в Украину и лишить гражданства.



“Только что, от источника близкого к АП, мне передали, что после Брюсселя меня не пустят обратно в Украину, так как Порошенко лишит меня гражданства”, — рассказал политик.



По его мнению, президент Украины слишком волнуется, что по протоколу на саммите в Брюсселе его должны усадить за один стол с Саакашвили. Впрочем, бывший президент Грузии успокоил Порошенко, заявив что собирается лететь в Африку, а не в Брюссель.



“И бросьте вы эти деструктивные мысли о лишении меня гражданства, я все равно приеду в родной Киев, и не для того, чтобы пререкаться с вами, а для того, чтобы бороться за победу Украины и украинцев”, — написал оппозиционер.



Источник: "Politeka" Украинский оппозиционер, бывший глава Одесской ОГА, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в Facebook рассказал о цели своего визита в Танзанию.“Начал встречи в Танзании с правительством страны. Первая встреча с вице-президентом Самией Хассан и министрами. Я делюсь моими рецептами борьбы с коррупцией”, — рассказал политик.Ранее Саакашвили сообщил, что он получил приглашение Мирового банка и руководства Танзании на конференцию по борьбе с коррупцией. Бывший глава Грузии там должен быть главным докладчиком и поделиться с представителями африканских правительств рецептом борьбы с коррупцией.В то же время Саакашвили получил предупреждение от Администрации президента — его могут не пустить обратно в Украину и лишить гражданства.“Только что, от источника близкого к АП, мне передали, что после Брюсселя меня не пустят обратно в Украину, так как Порошенко лишит меня гражданства”, — рассказал политик.По его мнению, президент Украины слишком волнуется, что по протоколу на саммите в Брюсселе его должны усадить за один стол с Саакашвили. Впрочем, бывший президент Грузии успокоил Порошенко, заявив что собирается лететь в Африку, а не в Брюссель.“И бросьте вы эти деструктивные мысли о лишении меня гражданства, я все равно приеду в родной Киев, и не для того, чтобы пререкаться с вами, а для того, чтобы бороться за победу Украины и украинцев”, — написал оппозиционер.











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