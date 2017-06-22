«Резонанси»: «Россия попытается отыграться на Грузии и Украине»

22.06.2017 12:47 «Чем больше ухудшаются отношения России и США, тем большую ценность политического и военного союзника приобретают такие страны, которые стремятся вступить в НАТО, в том числе и Грузия», - так комментируют аналитики заявление посла США в Грузии Яна Келли о включении Грузии в программы американской армии в сфере обороны. Как отметил посол, Россия оккупировала часть территории Грузии, поэтому США считают, что поддержка Грузии на пути евроатлантических стремлений очень важна. Именно на это нацелены программы американской армии. По его словам, Россия всячески пытается помешать вступлению Грузии в НАТО», - пишет газета «Резонанси».



«Россия ослабила территориальную целостность Грузии, ее границы, потому что она оккупировала часть территории Грузии. Поэтому мы считаем, что поддержка Грузии на пути евроатлантических стремлений очень важна. Именно для этого проводится множество программ - чтобы повысить обороноспособность Грузии, остановить агрессию. Именно на это нацелены программы американской армии в сфере обороны», - заявил Ян Келли. Главный редактор «Арсенали» Ираклий Аладашвили говорит, что уже давно между Грузией и США действует военно-техническое сотрудничество, но о передаче нашей стране самой необходимой технике ведутся лишь разговоры, а не конкретные шаги», - отмечает издание.



«Грузии больше всего нужны средства воздушной и противотанковой обороны. Об этом говорится уже много лет, но мы, к сожалению, их еще не получили по разным объективным и субъективным причинам. Факт, что Россия всегда болезненно переживает сотрудничество США и Грузии в военно-технической сфере. Особенно после того, как отношения между самой Россией и США серьезно накалились, в том числе и в Сирии. Поэтому исключать ничего нельзя, но все зависит от американцев. Прежние президенты США соблюдали некоторую осторожность, якобы чтобы не раздражать Кремль военным сотрудничеством с Грузией. Новый президент абсолютно отличается от предшественников и, в принципе, неожиданным такое возможное решение Трампа не станет... Все идет к серьезному противостоянию между Россией и Западом, поэтому ничего не исключено - мы должны знать одно, что Россия попытается отыграться на сравнительно низком уровне. Например, на Грузии и Украине. То, что она не посмеет сделать с НАТО, она сделает с нами», - заявил в беседе с корреспондентом издания Ираклий Аладашвили.



«Политолог Сосо Цинцадзе говорит, что важно отличать два момента: заявление посла и процессы в Вашингтоне. «Как видно, отношения между США и Россией все больше обостряются. Несколько дней назад минобороны России официально заявило, что Москва прекращает любое сотрудничество с США по вопросу Сирии. Поэтому не исключено, что в США более популярным станет военное сотрудничество с прозападными и желающими вступить в НАТО странами. Можно предположить, что заявление посла касается именно этого», - заявил Цинцадзе, но отметил, что программы военной помощи другим странам все больше сокращаются, о чем также следует помнить», - заключает издание.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

