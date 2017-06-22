Хухашвили: «Премьер уже не вмешивается в политику - ему определили узкую компетенцию»

22.06.2017 13:28 Очевидно, премьер-министру определили очень узкую компетенцию, и эта компетенция состоит в том, чтобы время от времени бросать позитивные посылы в общество - так отзывается эксперт Гия Хухашвили на тот факт, что в последний период, в том числе на сегодняшнем заседании правительства, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили не отозвался на процесс, связанный с конституционными изменениями.



По словам эксперта, сам премьер-министр признает, что не вмешивается в политику.



"Он является не только премьер-министром, но и председателем партии. Однако, очевидно, в партии никто ни о чем его не спрашивает. Он вообще не вмешивается ни в партийную деятельность, ни в управлении страны. Его единственной функцией является произношение тостов, любовь, и "Иберия засияет"- больше от него мы ничего не слышим. Видимо, ему определили очень узкую компетенцию, и эта компетенция состоит в том, чтобы время от времени бросать в общество позитивные послания. Это абсолютно фасадная фигура, у которой нет никакой связи ни с государственным управлением, ни с управлением партии. Он не отрицает этого, и говорит, что политика не является его компетенцией, и его компетенция, это время от времени произносить тост. Хорошо, что все это происходит без алкоголя"- заявил Гия Хухашвили.



По его же словам, пассивность премьер-министра, а также изменение позиции председателя парламента указывает на кризис правления.



"У нас есть политический лидер, который всем своим действием подтверждает, что он не вмешивается в политику. Это является коррозией управленческой системы. В его действиях есть очень красочная картина управленческой системы. Он подчеркивает, что не вмешивается в политику, и конституционный процесс и партийные дискуссии выходят за рамки его компетенции, несмотря на то, что является председателем партии.



А также он говорит, что менеджмент кризисов выходит за рамки его компетенции, а количество кризисов перевалило за критический предел. Это является выражением того, что наша управленческая система построена на весьма порочном алгоритме, и фактически, если рассматривать по ветвям, у нас есть премьер-министр, который не вмешивается в политику, у нас есть председатель парламента, который целый месяц твердил одно, а через шесть месяцев ему подняли уши, и он все перевернул. Это явствует о том, что власть склонна к суициду. Вдобавок, не происходит урегулирования кризисов"- отметил Гия Хухашвили.

















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