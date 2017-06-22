Избирательная кампания без Иванишвили - ксперты говорят о недостатке политиков в «Мечте»

22.06.2017 13:41 Какой будет избирательная кампания "Грузинской мечты" перед выборами самоуправления не известно. До сих пор активным членом всех избирательных кампаний правящей партии был бывший премьер Бидзина Иванишвили. На этот раз олигарх не делает публичных заявлений, и не появляется перед телекамерами.



Политолог Гия Хухашвили полагает, что Бидзине Иванишвили не требуется публичное появление для принятия решения. По его мнению, "Грузинская мечта" в настоящем испытывает нехватку политиков.



Бывший председатель парламента Давид Усупашвили считает, что правящая команда исчерпала ресурс политической поддержки на предыдущих выборах.



В оппозиции заявляют, что "Грузинская мечта" является силой, основанной на одной персоне, у которой нет политических фигур. По мнению представителей оппозиции, вместо правящей команды решения за кулисами принимает Бидзина Иванишвили.



Эксперты затрудняются прогнозировать результаты выборов самоуправления 2017 года.



















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