Глава МИД Грузии принял участие в Саммите Восточного партнерства в Люксембурге

22.06.2017 14:42 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе 19 июня принял участие в Министериале Восточного партнерства в Люксембурге, на котором председательствовала верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.



Встреча, в которой участвовали министры иностранных дел стран ЕС и Восточного партнерства (Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины), а также еврокомиссар Йоханнес Хан, ставила своей целью работу над подготовкой к Саммиту Восточного партнерства, который запланирован на ноябрь 2017 года в Брюсселе, и подведение итогов главных достижений сотрудничества после Рижского саммита 2015 г.



На встрече Федерика Могерини и Йоханнес Хан представили министрам рабочий документ, подготовленный совместной Службой внешних отношений Европы и Еврокомиссией: «Восточное партнерство – 20 результатов к 2020 г.». Документ, который определяет 20 результатов, которые нужно достигнуть к 2020 году по четырем приоритетным сферам, впервые был представлен в декабре 2016 года, а в июне 2017 года в него были внесены изменения в результате контрибуции со стороны государств членов ЕС и стран восточного партнерства.



Еврокомиссар Федерика Могерини похвалила «очень хороший Министериал» и заявила, что дела «идут очень хорошо» со всеми шестью странами Восточного партнерства, «как в двустороннем порядке, так и все вместе», независимо от «дифференцированного подхода» к каждой из стран.



«Мы провели очень хороший Министериал вместе с нашими Восточными партнерами, где в очередной раз подтвердили сильную верность со стороны ЕС, а также наших партнеров в отношении тесного сотрудничества между нами, подготовились к саммиту, который пройдет в ноябре в Брюсселе», - заявила она и добавила, что внимание было уделено также и конкретным результатам саммита.



Еврокомиссар Хан подчеркнул, что концепцию 20 результатов «поддержали государства члены и приветствовали шесть соседних стран». «По некоторым аспектам есть отличающиеся мнения, но, в итоге, с обеих сторон была выражена сильная поддержка к такому подходу», - добавил Хан.



Выступая на встрече, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что четыре приоритетные сферы соответствуют повестке дня реформ правительства Грузии. «Нашей целью является то, чтобы наряду с практической интеграцией углублялось сотрудничество между нами и с политической точки зрения, в сфере обороны и безопасности, и Грузия должна сделать максимум, чтобы быть интегрированной с Европой, быть частью европейского развития, безопасности и ценностей», - заявил министр.



В рамках Министериала Михаил Джанелидзе также принял участие в рабочем завтраке с участием министров иностранных дел стран ЕС. Встреча прошла в формате Группы друзей Грузии и она была организована министрами иностранных дел Литвы и Словакии.



Оценивая результаты рабочего завтрака, Джанелидзе подчеркнул, что Грузия находится «в особой повестке дня ЕС», и что «Грузии уделяется особое внимание, так как мы являемся успешными в рамках Восточного партнерства и успешными в в рамках двустороннего формата».



«Грузия была названа, как пример с точки зрения демографической и экономической трансформации и как опора для ЕС с точки зрения безопасности и в целом, стратегического сотрудничества. Мы также определили те возможные направления, которые избрала Грузия с точки зрения интеграции в ЕС, которые связаны с большей политической и экономической интеграцией нашей страны», - добавил он.



В рамках министериала Джанелидзе провел встречи с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой и министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном.



Восточное партнерство было сформировано в 2009 году с целью содействия политической ассоциации и экономической интеграции между ЕС и шестью странами Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина).



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