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Google запретили в России
22.06.2017 16:37
Российская страница поисковика Google - google.ru - внесена в реестр запрещенных сайтов, составляемый Роскомнадзором, сообщают "Ведомости". Сайт был внесен в реестр 14 июня по двум основаниями - по одному из них "доступ к сайту не ограничивается", по другому - ограничивается доступ к одной из страниц, отмечает газета.
О каких страницах и материалах идет речь, пока непонятно. Представитель Роскомнадзора не ответил на запрос, а представитель Google пообещал прокомментировать позднее. По данным "Ведомостей", внесение сайта в реестр было сделано по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС). В чем суть ее претензий - пока неизвестно.
Между тем, по сообщению российских пользователей, поисковая система Google недоступна в Москве.
Интернет-провайдеры ТТК, «МарьиноНет», «Наука и связь» и «Авакс» сообщили RNS, что действительно заблокировали поисковик по требованию Роскомнадзора. По данным «Авакса», в реестр запрещенных сайтов был внесен один из IP-адресов, который принадлежит Google. Meduza сообщает, что доступ к поисковику закрыл также провайдер «Акадо».
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