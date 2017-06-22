МВД вводит льготный период для выплаты видеоштрафов

22.06.2017 17:04 Водители, которые за 10 календарных дней оплатят штраф за то или иное нарушение, зафиксированное камерой видеонаблюдения, получат 20% скидку, говорится в сообщении МВД Грузии.



Автором новой инициативы является министерство внутренних дел Грузии. Правительство страны уже одобрило нововведение и направит парламенту пакет законодательных изменений. По действующему законодательству водитель обязан оплатить штраф в течение 30 дней.



"Благодаря этому подходу вырастит количество своевременно выплаченных штрафов и будут сэкономлены государственные ресурсы. Подобная модель апробирована в странах Европы, в том числе в Италии, Великобритании и Франции", — сказано в сообщении.



Водители смогут воспользоваться льготами в том случае, если они решат оплатить штраф за 10 дней после получения смс-уведомления. В случае, если автомобилист проигнорирует смс-уведомление и не оплатит штраф за 10 дней, его оповестят о выплате штрафа почтой, но скидкой в таком случае воспользоваться не получится.



Инициатива МВД подразумевает и ужесточение правил выплаты штрафов. В частности, водителю, нарушение которого зафиксировала камера видеонаблюдения, оповещение по почте придет только один раз, а не два, как было раньше. Если водитель не подпишет документ о получении квитанции, тогда МВД опубликует информацию о штрафе на своем официальном сайте, и спустя 30 дней после публикации квитанция о штрафе будет считаться переданной водителю. Такая практика уже существует в Эстонии.



Согласно проекту, видеоштрафы не будут распространяться на компании, выдающие автомобили в лизинг. Будут облегчены и правила регистрации и обслуживания для представителей бизнеса, работающих в сфере автолизинга.



Новая инициатива МВД подразумевает и внедрение административной ответственности для водителей мопедов в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Подробности законопроекта будут известны в ближайшее время.



Еще в марте парламент Грузии утвердил законодательные поправки об ужесточении контроля за соблюдением правил дорожного движения и о введении новых санкций против нарушителей.



С 1 июля 2017 года водителей в Грузии не только будут штрафовать за нарушения правил дорожного движения, но и еще лишать прав в случае, если количество нарушений за год превысит допустимый максимум.



На водительские права будут ежегодно начислять по 100 баллов, которые в случае нарушения будут сокращаться. При этом нарушителей будут штрафовать. Водители будет получать уведомления, если количество баллов достигнет 50 и 20.















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