«Мечта» в гордом одиночестве приняла проект Конституции в первом чтении

22.06.2017 17:40 Парламент Грузии 115-ю голосами, единогласно, в первом чтении принял проект изменений, запланированных в Конституции страны. При голосовании также 115-ю голосами была поддержана новая редакция конституционного закона об Автономной Республике Аджария.



В процессе голосования не приняло участия ни одно из оппозиционных объединений.



Промежуточным документом в Грузии формируется система парламентского управления.



Согласно изменениям, запланированным в Конституции, одним из узловых принципов является переход со смешанной избирательной системы на пропорциональную, однако из-за несуществующей в правящей команде согласованности, решено, что пропорциональная избирательная система будет задействована к парламентским выборам 2024 года, а следующие выборы в 2020 году, вновь будут проведены по существующей смешанной избирательной системе, однако на этих выборах, одноразово, будет действовать 3%-ый избирательный барьер.



По новой редакции Конституции, президент будет избираться непрямым способом, а специальной избирательной коллегией, состоящей из 150 членов парламента Грузии, всех членов Верховных советов автономных республик и выборщиков, названными партиями в соответствии с результатами последних выборов в местное самоуправление.



Еще одним новшеством, запланированным в Конституции, является упразднение совещательного органа президента – Совета национальной безопасности и вместо него, создание Совета обороны, формирование которого будет происходить в случае военного положения.



Вместе с тем, в ряд статей инициированного проекта конституционных изменений внесены поправки на основании рекомендаций Венецианской комиссии. Так, в условиях пропорциональной избирательной системы, в порядке перераспределения т.н. нераспределенных мандатов устанавливается т.н. потолок; избрание парламентом судей Верховного и Конституционного судов, а также членов Высшего совета юстиции возможно 3/5-ю голосов. Кроме того, при избрании президента непрямым путем, рассматривается вопрос избрания в первом туре квалифицированным большинством и открытым голосования.



На текущей неделе продолжится рассмотрение проекта конституционных изменений вторым чтением в формате внеочередного заседания. Завтра в 12:00, пройдет заседание парламентского комитета по юридическим вопросам, на котором конституционные изменения рассмотрят постатейно. После этого процесс перейдет в формат внеочередного заседания.















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