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НПО требуют приостановить ускоренное принятие Конституции Грузии
22.06.2017 18:20
Коалиция «За евроатлантическую Грузию» считает целесообразным приостановить процесс ускоренного принятия Конституции Грузии и включить в конституционную комиссию квалифицированных экспертов, работающих по вопросам безопасности и обороны.
По оценке НПО, входящих в коалицию, в связи с архитектурой безопасности, проект Конституции, из-за серьезных погрешностей в нем, не создает эффективных институциональных и правовых рамок в плане надзора за разработкой политики безопасности, ее исполнением и координацией и осуществлением, а также с точки зрения управления кризисными ситуациями.
В заявлении также говорится, что новыми конституционными поправками явно урезаются полномочия президента в сфере обороны и безопасности и изменением порядка избрания ограничивается степень его независимости и легитимации; одновременно, эти поправки значительно увеличивают полномочия правительства и премьер-министра, не обеспечивают установления эффективных механизмов демократического контроля исполнительной власти.
Неправительственный сектор считает целесообразным - приостановить процесс ускоренного принятия Конституции Грузии и включить в конституционную комиссию квалифицированных экспертов, работающих по вопросам безопасности и обороны и провести консультации со стратегическими партнерами и международными экспертами.
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