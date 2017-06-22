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Я не знаю, что Саакашвили делает в Украине, - Порошенко


22.06.2017   19:48
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина не намерена проводить какие-либо расследования относительно бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я не собираюсь с кем-либо расследовать деятельность украинских граждан. Это первое. И второе - я не приемлю идею давать оценку деятельности Саакашвили в моей стране, поскольку я его пригласил помочь мне внедрять реформы в Одесской области", - сказал П.Порошенко в Брюсселе в четверг отвечая на вопрос журналистов о том, намерена ли Украина проводить расследование деятельности М.Саакашвили.

"Я совершенно не знаю, что делает господин Саакашвили в Украине, потому что он был приглашен помогать мне, но, увы, результаты вы видите. И он ничего не сделал из того, что было важно", - заявил Президент.






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