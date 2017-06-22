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Порошенко посетит Грузию с официальным визитом в июле
22.06.2017 19:53
Президент Украины Петр Порошенко посетит Грузию с государственным визитом в июле этого года. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе. сообщает РБК-Украина.
"Я сейчас вам раскрою информацию, что первый государственный визит в Грузию состоится в июле этого года", - ответил Порошенко на вопрос представителя грузинского СМИ.
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