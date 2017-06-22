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Президент призвал парламентское большинство отказаться от насилия над политическим процессом
22.06.2017 20:30
«Не надо насиловать политический процесс своими пультами», - с такими словами обратился президента Грузии Георгий Маргвелашвили к депутатам парламентского большинства.
Президент откликнулся на принятие конституционных изменений в первом чтении.
«...Нет согласованного единого документа. Под ним подписывается лишь одна партия, что априори означает то, что это не документ выражения согласия и единодушия.
Хочу напомнить грузинской общественности, что 95-м году, когда первый раз была написана Конституция, политики сумели создать согласованный документ. После этого, все поправки, внесенные в Конституцию, были написаны одной партией. К сожалению, это продолжается и сейчас.
Призываю депутатов, тех людей, кто должен решить судьбу принятия-непринятия Конституции, в ваших руках пульты, попытайтесь не пользоваться этими пультами, так как принятие Конституции насильственно, без согласия – неверный шаг, который вы собираетесь предпринять. Не надо насиловать политический процесс своими пультами», – заявил Маргвелашвили.
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