Президент призвал парламентское большинство отказаться от насилия над политическим процессом

22.06.2017 20:30 «Не надо насиловать политический процесс своими пультами», - с такими словами обратился президента Грузии Георгий Маргвелашвили к депутатам парламентского большинства.



Президент откликнулся на принятие конституционных изменений в первом чтении.



«...Нет согласованного единого документа. Под ним подписывается лишь одна партия, что априори означает то, что это не документ выражения согласия и единодушия.



Хочу напомнить грузинской общественности, что 95-м году, когда первый раз была написана Конституция, политики сумели создать согласованный документ. После этого, все поправки, внесенные в Конституцию, были написаны одной партией. К сожалению, это продолжается и сейчас.



Призываю депутатов, тех людей, кто должен решить судьбу принятия-непринятия Конституции, в ваших руках пульты, попытайтесь не пользоваться этими пультами, так как принятие Конституции насильственно, без согласия – неверный шаг, который вы собираетесь предпринять. Не надо насиловать политический процесс своими пультами», – заявил Маргвелашвили.















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