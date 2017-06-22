14 НПО отказываются от участия в рассмотрении Конституции в парламентских комитетах

22.06.2017 20:45 На сегодняшней пресс-конференции 14 неправительственных организаций заявили, что неправительственные не включатся в парламентских рассмотрениях Конституции.



"Решение правящей партии об избирательной системе неприемлемое. Остается впечатление, что сохраняя смешанную систему, правящая команда старается создать для себя гарантии, которые дадут им преимущество на выборах 2020 года"- заявил исполнительный директор "Справедливых выборов" Михаил Бенидзе.



По заявлению организаций, конституционные изменения будут не предметом консенсуса и согласия широкого общества, а результатом решения, принятого одной партией за закрытыми дверями.



Председатель парламентского комитета юридических вопросов Эка Беселия отозвалась на решение неправительственного сектора, и заявила, что 80% их замечаний были предусмотрены в документе конституционных изменений.



"Я не люблю искать образ врага в гражданском секторе, и поэтому не дам оценку этому. Все это огорчает, поскольку все они были включены в рамках комиссии и рассмотрения. Подавляющая часть их требований и мнений была предусмотрена. То, что из-за консенсуса произошло определенное изменение в связи со сроками, естественно, поскольку нам необходим консенсус и внутри команды, и вне ее. Иначе было бы невозможно достичь соглашения. Когда извне ставятся конкретные требования, всегда требуешь максимум, но невозможно создать такую идеальную данность. Почти 80% их позиций предусмотрели. То, чтобы в этом процессе все у всех требовали реальность своего предложения, это невозможная задача"- заявила Эка Беселия.

















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