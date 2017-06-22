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Идея о конституционной монархии не исходила от патриарха - секретарь


22.06.2017   20:53
Идея о введении конституционной монархии не принадлежит Патриарху всея Грузии Илие Второму. Об этом 19 июня заявил секретарь патриарха отец Микаэль Ботковели в интервью телекомпании "Рустави 2", комментируя встречу председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и депутата Эки Беселия с предстоятелем Грузинской православной церкви.

Как заявил Ботковели, идея пошла не от патриарха, а от других лиц, и патриарх лишь отозвался на этот вопрос в своей воскресной проповеди.

На вопрос журналиста, почему этот вопрос встал на повестку дня, отец Микаэл ответил: "Это надо спросить тех, от кого эта идея появилась". При этом он не стал называть тех, кто озвучил данную идею.

На вопрос:"Не от патриарха пошла эта идея?", Ботковели ответил: "Патриарх лишь отозвался на идею, как вы могли видеть во вчерашней воскресной проповеди".







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