Идея о конституционной монархии не исходила от патриарха - секретарь

22.06.2017 20:53 Идея о введении конституционной монархии не принадлежит Патриарху всея Грузии Илие Второму. Об этом 19 июня заявил секретарь патриарха отец Микаэль Ботковели в интервью телекомпании "Рустави 2", комментируя встречу председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и депутата Эки Беселия с предстоятелем Грузинской православной церкви.



Как заявил Ботковели, идея пошла не от патриарха, а от других лиц, и патриарх лишь отозвался на этот вопрос в своей воскресной проповеди.



На вопрос журналиста, почему этот вопрос встал на повестку дня, отец Микаэл ответил: "Это надо спросить тех, от кого эта идея появилась". При этом он не стал называть тех, кто озвучил данную идею.



На вопрос:"Не от патриарха пошла эта идея?", Ботковели ответил: "Патриарх лишь отозвался на идею, как вы могли видеть во вчерашней воскресной проповеди".

















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