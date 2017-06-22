Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Я сделаю все, чтобы Украина стала действительно страной всех украинцев - Саакашвили


22.06.2017   20:57
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сомневается в том, что президент Украины Петр Порошенко не знает, "чем занимается Саакашвили в Украине".

По словам экс-президента, Порошенко в курсе всех передвижений и контактах Михеила Саакашвили.

"Он говорит, что не знает, чем я занимаюсь, да как бы не так! Он регулярно выслушивает отчеты своего ставленника в СБУ Демчины о моем передвижении, контактах и деятельности по стране.

Но он реально сделал все для того, чтобы граждане Украины не знали, чем мы занимаемся и о нашей программе по победе Украины, так как лично занимается блокировкой нас на всех главных каналах.

Ничего, прорвемся. Я сделаю все, чтобы страна не стала для него окончательно «моей страной», а стала действительно страной всех украинцев", - пишет Саакашвили в сети Фейсбук.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина не намерена проводить какие-либо расследования относительно бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили. При этом он отметил, что не знает, "что делает господин Саакашвили в Украине".

"Я совершенно не знаю, что делает господин Саакашвили в Украине, потому что он был приглашен помогать мне, но, увы, результаты вы видите. И он ничего не сделал из того, что было важно", - заявил Президент Украины.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Возрастает интерес голландских импортеров к грузинскому вину
National Geographic издал специальный номер о Грузии
IFAD: Дания выделяет Грузии 5 млн. долларов на новую агропрогграмму
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Убийца Геннадия Сулаберидзе в Гагре сдался правоохранителям
В Гагре застрелили 50-летнего Геннадия Сулаберидзе
Изнасилование 13-летней девочки братом «депутата» вызвало в Сухуми большой протест
Факты изнасилования в Абхазии не единичны, но они не разглашаются - психолог
Задержанный в Абхазии гражданин Грузии освобожден - СГБ
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Армении рассказал на саммите ЕНП о прогрессе в Армении
Личному составу МВД по КЧР представили нового министра
Фонд Кадырова приступил к восстановлению мечети Омейядов в Алеппо
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна