Я сделаю все, чтобы Украина стала действительно страной всех украинцев - Саакашвили

22.06.2017 20:57 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сомневается в том, что президент Украины Петр Порошенко не знает, "чем занимается Саакашвили в Украине".



По словам экс-президента, Порошенко в курсе всех передвижений и контактах Михеила Саакашвили.



"Он говорит, что не знает, чем я занимаюсь, да как бы не так! Он регулярно выслушивает отчеты своего ставленника в СБУ Демчины о моем передвижении, контактах и деятельности по стране.



Но он реально сделал все для того, чтобы граждане Украины не знали, чем мы занимаемся и о нашей программе по победе Украины, так как лично занимается блокировкой нас на всех главных каналах.



Ничего, прорвемся. Я сделаю все, чтобы страна не стала для него окончательно «моей страной», а стала действительно страной всех украинцев", - пишет Саакашвили в сети Фейсбук.



Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина не намерена проводить какие-либо расследования относительно бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили. При этом он отметил, что не знает, "что делает господин Саакашвили в Украине".



"Я совершенно не знаю, что делает господин Саакашвили в Украине, потому что он был приглашен помогать мне, но, увы, результаты вы видите. И он ничего не сделал из того, что было важно", - заявил Президент Украины.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

