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ООН: Численность населения Земли достигнет 11 миллиардов к 2100 году


22.06.2017   21:36
Численность населения Земного шара достигнет почти 10 миллиардов человек к 2050 году, а еще через 50 лет превысит отметку в 11 миллиардов, об этом говорится в опубликованном исследовании ООН.

Сейчас на планете живут порядка 7,4 миллиарда людей.

"По прогнозам, мировое население увеличится на миллиард с лишним человек за следующие 13 лет, достигнув 8,6 миллиарда в 2030 году, и затем увеличится до 9,8 миллиарда в 2050 году и 11,2 миллиарда в 2100 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что население Земли увеличивается более медленными темпами, чем раньше: десять лет назад годовой прирост населения составлял 1,24%, сейчас - 1,10%.

Основной прирост до 2050 года ожидается в Индии, Нигерии, Демократической Республике Конго, Пакистане, Эфиопии, Танзании, США, Уганде и Индонезии.






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