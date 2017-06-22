Квирикашвили: Лишена аргументов попытка оппозиции консолидировать общество против конституционных изменений

22.06.2017 21:58 Процесс, когда оппозиция пытается консолидировать общество, чтобы противопоставить конституционным изменениям, лишен аргументов, - об этом заявил премьер-министр Грузии, председатель партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Георгий Квирикашвили на брифинге, проведенном сегодня в администрации правительства.



Георгий Квирикашвили призывает общество хорошо осмыслить цену тех достижений, которые предполагаются конституционными изменениями.



«Процесс, который мы видим сегодня, когда оппозиция пытается консолидировать общество, в том числе часть неправительственного сектора, чтобы противопоставить конституционным изменениям, абсолютно лишен аргументов. Более того, по моему мнению, это несправедливо. Поэтому я хочу обратиться к нашему обществу и попросить, хорошо осмыслить цену этих достижений, осмыслить, результатом какой работы все это является и хорошо вглядеться в прогресс, к которому приведут эти конституционные изменения в плане сбалансирования власти и степени демократии в стране», - заявил Георгий Квирикашвили.



По словам премьера Грузии, он желает однозначно заявить, что конституционные изменения являются огромным шагом, предпринятым в направлении демократического развития страны.















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