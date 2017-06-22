Квирикашвили выступил в защиту проекта конституционных поправок «Грузинской мечты»

22.06.2017 22:02 Поправки, разработанные конституционной комиссией, балансируют и четко распределяют ответственности между ветвями власти, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на проведенном некоторое время назад в администрации правительства брифинге.



Премьер дал оценку конституционным изменениям.



«В результате конституционных изменений, осуществленных в стране в 2010 году, страна получила Конституцию, в которую было внесено очень много недопустимых по конституционной логике норм с погрешностями и именно устранение этих погрешностей, сбалансирование Конституции и переход на полноценную парламентскую модель явилось целью инициирования конституционных изменений со стороны нашей команды. Поэтому была создана конституционная комиссия, в состав которой входили политики, НПО и независимые эксперты. В рамках комиссии любым из членов могли быть представлены собственные аргументы, и каждый из них мог принять участие в процессе формирования конституционных изменений. Вопрос же внесения различных норм в Конституцию решался большинством голосов. Вместе с тем, самое значительное же то, что были проведены всеобщие обсуждения беспрецедентного масштаба, и у населения нашей страны была возможность зафиксировать свою позицию относительно изменений. Разработанные изменения были направлены на экспертизу в Венецианскую комиссию, где они были оценены как шаг вперед в плане демократии. В конечном итоге, конституционными изменениями балансируются и четко распределяются ответственности между ветвями власти. Парламент приобретает свою естественную роль и вес. Упрощаются процедуры выражения парламентом недоверия правительству. Правительство становится более эффективным, еще более конкретизируются функции президента, как нейтрального арбитра. Повышается степень защищенности человека, общества и в переходных положениях Конституции фиксируется внешний выбор страны», - заявил Квирикашвили.



Следует отметить, что конституционные поправки были разработаны "Грузинской мечтой". В ней не отражены предложения ни одной партии или неправительственной структуры, в связи с чем весь политический спектр и неправительственный сектор объявили бойкот его обсуждению. Несмотря на это, а также несмотря на то, что Венецианская комиссия призвала власти Грузии добиться широкого консенсуса по поправкам, "Грузинская мечта", которая имеет конституционное большинство в парламенте, в гордом одиночестве приняла их в первом чтении.















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