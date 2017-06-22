ЕС продлевает на полгода санкций против России

22.06.2017 22:28 Председатель Евросовета Дональд Туск сообщил в четверг, что лидеры ЕС договорились продлить экономические санкции против России на полгода, сообщает "Интефракс".



"Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России за то, что она в недостаточной степени выполняет минские договоренности", - написал он в своем твиттере.



19 июня Совет ЕС на уровне глав МИД принял решение о продлении на год ограничительных мер в отношении России за присоединение Крыма и Севастополя. Эта категория санкций включает запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе; экспорт ряда товаров и технологий в Крым и Севастополь для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей.















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