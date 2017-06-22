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Чехия решительно поддерживает интеграцию Грузии в НАТО - Стропницки


22.06.2017   22:46
Министр обороны Чехии Мартин Стропницки сегодня прибыл с официальным визитом в Тбилиси, сообщает пресс-служба чешского Минобороны.

В рамках визита гость из Праги посетил в грузинской столице мемориал на площади Героев, где возложил венок в память о героях, погибших за независимость и территориальную целостность Грузии.

После этого Мартин Стропницки и посол Чехии в Тбилиси Томаш Перницки встретились с министром обороны Грузии Леваном Изория.

«Я заверил своего коллегу, что Чешская Республика решительно поддерживает территориальную целостность, суверенитет Грузии и ее по интеграции в НАТО», - отметил по итогам встречи Мартин Стропницки.

Также он высоко оценил результаты работы в рамках миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support) в Афганистане воинского контингента вооруженных сил Грузии – третьего в составе миссии по численности личного состава (870 солдат и офицеров).

По словам главы чешского военного ведомства, его страна заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества с Чехией, в том числе по части военного образования и специальной подготовки.






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