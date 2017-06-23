Линкявичус: Нам тоже говорили, что Литва никогда не будет членом НАТО

23.06.2017 10:55 Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс советует Грузии последовательно придерживаться своего курса на вступление в НАТО.



В эксклюзивном интервью тбилисской телекомпании Starvision в рамках русскоязычного проекта «Пограничная ZONA», Линкявичус рассказал о том, как Литва стала членом альянса.



«Я был послом при НАТО и еще в 2000-м году будущие союзники мне говорили прямо в лицо, что Литва никогда не будет членом НАТО. Просто никогда. Такое было предсказание», — отметил Линкявичус.



«Грузии же было сказано, и это есть в документах (в декларации саммита НАТО в Бухаресте – НГ), что Грузия будет членом НАТО. Так что давайте надеяться на лучшее. Выбор за вами. Какой будет выбор – надо его уважать. Такие слова как «никогда» или «точно уже скоро» – проверяются историей. Чтобы предугадать будущее, надо самим этим заняться, чтобы не было причин кого-то упрекать», — убежден литовский дипломат.



Он напомнил, что Литва официально заявила о своем желании вступить в НАТО в 1994 году и добилась этого только через 10 лет.



«Мы выжидали удобного момента 10 лет. Я всегда советую и Грузии, что тут надо просто придерживаться своего курса, понимать к чему стремимся, и время придет. Когда время придет – это политический момент. Будут еще политические нюансы, всегда так бывает. В нашем случае это были события 11 сентября 2001 года — теракты в Вашингтоне и в Нью-Йорке, которые изменили мышление западных стран», — отметил Линкявичус.



«Тогда, в 2002-м году, было сказано, что Литва, возможно, станет членом НАТО. Это был такой случай, который мы использовали, поскольку были к нему готовы. Поэтому я говорю и Грузии: те, кто стремится к этой цели, они должны придерживаться курса. Есть все рычаги: создана специальная комиссия Грузия-НАТО, есть обратная связь по реформам, пакет для подготовки к членству, есть базы по обучению военнослужащих, и так далее. Есть обещание о будущем членстве. Нужно только готовиться и выжидать этот момент», — сказал глава МИД Литвы.



Он отметил, что хотя Грузия пока не является членом НАТО, страна очень активно участвует в операциях во всем мире в миссиях под руководством НАТО или Евросоюза, являясь лидером среди партнеров, которые пока официально не входят в альянс.



«Это тоже аргумент, что Грузия готова взять на себя не только ответственность, но и делиться своими ресурсами, борясь с теми проблемами, которые важны альянсу, в состав которого Грузия пока еще не входит. Именно так и делается заявка, что солидарность альянса в будущем будет являться составной частью безопасности Грузии», — подчеркнул литовский дипломат.



Линкявичус указал на то, что пока Грузия не является членом НАТО, обязательства альянса перед ней не работают, «поэтому мы и видим такую ситуацию в регионе».

Глава МИД Литвы подчеркнул, что каждое государство самостоятельно принимает решение о вступлении в НАТО: «Тут никто не будет загонять силой, никто не будет убеждать, но если будет такой выбор, мы должны помогать в этом выборе».



Он отметил, что в 1994 году решение вступить в НАТО в Литве приняли все политические партии. «Мы приняли это решение, взвесив ситуацию. Это был наш выбор и мы к этому выбору шли очень последовательно. Тут имеют место и риски, но мы хотели вступить в альянс, а не альянс хотел нас затянуть. Напротив, были очень большие препятствия», — рассказал литовский дипломат.



Линкявичуса также призвал Россию «задуматься, почему страны не стремятся в сферу влияния России, а стремятся попасть именно в НАТО и считают, что это гарантирует безопасность и стабильное развитие страны».



"Новости-Грузия"











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