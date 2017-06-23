«Резонанси»: Принятая рекордно быстро и без консенсуса конституция «Мечты»

23.06.2017 11:40 «Несмотря на призыв президента и бойкот всей оппозиции и гражданского сектора, оставшаяся в парламенте в одиночестве и полностью мобилизованная «Грузинская мечта» рекордно быстро, за полтора дня, без единого замечания или реплики приняла новую конституцию в первом чтении 115 голосами. Более того, несмотря на то, что консенсус равен нулю, «Мечта» отметила эту «большую победу» оглушительными аплодисментами. До начала голосования президент обратился к депутатам большинства и призвал не «насиловать политический процесс своими пультами, потому что у этой версии конституции нулевой консенсус, ее подписывает пока лишь одна партия, а силой принимать главный закон нельзя». Вся парламентская оппозиция, а затем и 16 НПО объявили бойкот такому ускоренному принятию конституции. Главная причина недовольства в том, что последняя версия проекта конституции абсолютно отличается от результата работы конституционной комиссии, который был послан в Венецию, потому что несколько дней назад «Мечта» единолично внесла в нее несколько важных изменений», - пишет газета «Резонанси».



«Оппозиция анонсирует акции протеста, внепарламентская оппозиция заговорила о революционном пути и обратилась в Венецианскую комиссию с письмом о том, что власти солгали и оставили в силе мажоритарную систему. НПО призывают Венецианскую комиссию посоветовать властям отложить второе чтение до осени и начинают консультации с оппозицией. Вокруг проекта конституции уже несколько месяцев не стихает волнение и после работы конституционной комиссии оппозиция объявила бойкот и парламентским обсуждениям, после того как «Мечта» срочно назначила внеочередные заседания сразу на следующий день после опубликования первого отчета Венецианской комиссии», - отмечает издание.



«Из-за внесения новых изменений первым бойкот объявил «Альянс патриотов». Ирма Инашвили заявила, что власти обманули народ и их партия не будет участвовать в этом обмане и фарсе. Она посоветовала премьеру Квирикашвили уйти в отставку и попросила экс-премьера Бидзину Иванишвили подчключиться к процессам. Затем бойкот объявило «Национальное движение» и парламентское меньшинство. От процесса конституционных обсуждений в парламенте отстранились и неправительственные организации, которые не согласны с предлагаемой избирательной системой. «То, о чем мы договорились изначально в рамках конституционной комиссии, не выполняется. Поэтому вся процедура теряет смысл. Мы больше не будем участвовать в этом абсурдном обсуждении», - заявила исполнительный директор НПО «Международная прозрачность - Грузия» Эка Гигаури. Руководитель «Справедливых выборов» Михаил Бенидзе заявил, что «Мечта» переиграла обговоренную позицию и за закрытыми дверями приняла решение о конституции, поэтому диалог и процесс стал лицемерием. Он пообещал сообщить о решении правящей партии по поводу избирательной системы всем международным организациям, в том числе и Венецианской комиссии», - продолжает издание.



«Несмотря на всеобщее возмущение, вчера «Мечта» полностью мобилизовала своих депутатов и при помощи независимого депутата Саломе Зурабишвили приняла проект конституции в первом чтении. Ранее депутаты объявили поддержку проекту конституции Аджарской АР, на что ушло всего 10 минут, причем никто из депутатов не задал даже одного вопроса. Новая конституция вступит в силу через 7 лет, после президентских выборов 2023 года, но с несколькими оговорками. Переход на пропорциональную избирательную систему произойдет не в 2020, а в 2024 году. Непрямые выборы президента пройдут в 2023 году. Нынешняя конституция состоит из 109 статей, а в предложенной редакции всего 78 статей. В конституцию вносится более 50 поправок. Оставшиеся в одиночестве в зале парламента депутаты «Мечты» говорят, что несмотря на бойкот оппозиции, у новой конституции нет проблем с правовой легитимацией. Вице-спикер парламента Тамар Чугошвили заявила, что бойкот со стороны оппозиции и неправительственных организаций печален, потому что «Мечта» во многих вопросах уступила оппозиции и учла 80% замечаний», - заключает издание.















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