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Глава МИД Грузии будет присутствовать на инаугурации нового президента Сербии


23.06.2017   13:45
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе будет присутствовать на торжественной церемонии инаугурации нового президента Сербии Александра Вучича.

Как ожидается, на инаугурацию, которая пройдет в правительственном комплексе Палата Сербии в Белграде, прибудут пять тысяч гостей. Вучич официально вступил в должность главы государства 31 мая, принеся присягу в парламенте страны. Сегодняшнее торжественное мероприятие носит церемониальный характер.

Церемонию посетят еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан, заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер, от Германии - специальный посол канцлера Германии экс-канцлер Герхард Шредер, а также почти все главы государств или правительств стран-соседей Сербии по региону.

Как сообщает пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства, в рамках своего визита в Сербию Джанелидзе также проведет переговоры с заместителем премьер-министра республики и встретится за ланчем с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.






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