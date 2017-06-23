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Конституцией назвали то, с чем согласна только одна политическая партия - АМЮГ
23.06.2017 15:17
Гражданский сектор протестует против ускоренного рассмотрения конституционных изменений в однопартийном режиме. Неправительственные организации обратились с письмом к Венецианской комиссии, североатлантическому альянсу, дипломатическому корпусу, и международным организациям.
По словам председателя "Ассоциации молодых юристов" Анны Нацвлишвили, отказ от упразднения мажоритарной избирательной системы после нескольких месяцев работы говорит об отношении правящей команды к обществу. По ее же словам, "Грузинская мечта" называет Конституцией документ, который не имеет согласия.
"Эта заявка явствует, как относится правящая сила к обществу, общественному мнению, и вообще к Конституции. Правящая сила фактически в условиях нулевого консенсуса назвала Конституцией то, с чем согласна только одна политическая партия"- заявила Анна Нацвлишвили.
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