Новая Конституция стала жертвой внутренних политических сделок «Грузинской мечты» - администрация президента

23.06.2017 15:30 К сожалению, сегодня правящая политическая команда во время принятия проекта Конституции предлагает нам праздновать консенсус не в грузинском обществе, а праздновать консенсус в политической партии "Грузинская мечта"- заявил Георгий Абашишвили "Общественному вещателю".



По словам начальника администрации президента, проект конституционных изменений, который парламент принял сегодня первым слушанием, является документом, который "в последний момент стал жертвой внутриполитических сделок "Грузинской мечты", и был дополнительно изуродован".



"К сожалению, в действительности сегодня вместо заседания парламента мы были очевидцами съезда "Грузинской мечты", который принял какой-то документ, я говорю какой-то документ именно потому, что это не тот документ, который был отправлен пусть в ту же Венецианскую комиссию. Это ни тот документ, который разработала конституционная комиссия. Это ни тот документ, который был представлен на всеобщих народных рассмотрениях. Это документ, который в последний момент стал жертвой именно политических сделок внутри "Грузинской мечты", и был дополнительно изуродован.



Мы, граждане Грузии в 1995 году, 22 года назад смогли отпраздновать принятие Конституции путем консенсуса, а через 22 года нам предлагают праздновать консенсус внутри одной политической партии, что само по себе является большим шагом назад на пути демократии.



В целом одним из главных достижений, возможность которого существовала до последнего момента, это чтобы правящая политическая команда сохранила то, что было на конституционных рассмотрениях, то есть как раз таки, чтобы выборы по пропорциональной системе заработали сейчас же, на следующих парламентских выборах. К сожалению это тоже стало жертвой очередной сделки внутри политической партии "Грузинская мечта"- отметил Георгий Абашишвили.

















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