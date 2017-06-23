Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Без всеобщего согласия нельзя принимать новую Конституцию - президент Грузии


23.06.2017   16:49
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что нельзя принимать новую Конституцию, не согласовав ее с грузинским обществом и со всеми политическими силами.

"Все грузинское общество стоит на позиции, что необходимо согласие для принятия новой Конституции, однако в правящей партии "Грузинская мечта" считают, что консенсус вокруг проекта основного закона должен быть лишь внутри партии", - заявил в пятницу журналистам Г.Маргвелашвили.

По его словам, достижение всеобщего согласия по новой Конституции вполне возможно, но для этого у правящей партии должна быть воля.

"Если мы действительно хотим принять новую Конституцию, то должны понимать тривиальную истину, что без согласия всего общества, всех политических сил, она не будет работать", - сказал президент.

Ранее Г.Маргвелашвили, как и все оппозиционные партии, раскритиковал рассматриваемый проект основного закона, назвав его неподготовленным.

Накануне парламент Грузии принял проект новой Конституции в первом чтении. Парламентская оппозиция отказалась участвовать в голосовании. В пятницу в парламенте ожидается рассмотрение проекта Конституции во втором чтении.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Каспи, Сачхере, и Зестафони будут построены ветряные электростанции
Первый грузинский виски готовится полностью из грузинского сырья
Министр экономики Грузии посетит Армению
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россияне, абхазы и осетины вновь покинули Женевские переговоры
Убийца Геннадия Сулаберидзе в Гагре сдался правоохранителям
В Гагре застрелили 50-летнего Геннадия Сулаберидзе
Изнасилование 13-летней девочки братом «депутата» вызвало в Сухуми большой протест
Факты изнасилования в Абхазии не единичны, но они не разглашаются - психолог
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Маргвелашвили: Без всеобщего согласия нельзя принимать новую Конституцию
Глава МИД Литвы об учениях НАТО: Россия представляет факты наоборот
В Чечне осужден гражданин Грузии за участие в войне в Сирии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна