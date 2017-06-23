Монтэнегро вводит временный безвизовый режим для граждан Грузии

23.06.2017 18:30 С 14 июня по 31 октября включительно граждане Грузии могут посещать Монтэнегро без виз.



Как сообщает МИД Грузии, по инициативе и усилиями посольства Венгрии в Грузии, исходя из динамики дружеских отношений между Черногорией и Грузией, по решению правительства Черногории, с 14 июня по 31 октября текущего года включительно, граждане Грузии могут въехать на территорию Черногории и оставаться не более 30 дней без туристической визы.



«Этому решению предшествовала встреча посла Грузии Зазы Канделаки с руководством Министерства иностранных дел и европейской интеграции Монтэнегро, в том числе, с директором консульского департамента Селимом Лика», - говорится в информации.















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