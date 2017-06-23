|
Монтэнегро вводит временный безвизовый режим для граждан Грузии
23.06.2017 18:30
С 14 июня по 31 октября включительно граждане Грузии могут посещать Монтэнегро без виз.
Как сообщает МИД Грузии, по инициативе и усилиями посольства Венгрии в Грузии, исходя из динамики дружеских отношений между Черногорией и Грузией, по решению правительства Черногории, с 14 июня по 31 октября текущего года включительно, граждане Грузии могут въехать на территорию Черногории и оставаться не более 30 дней без туристической визы.
«Этому решению предшествовала встреча посла Грузии Зазы Канделаки с руководством Министерства иностранных дел и европейской интеграции Монтэнегро, в том числе, с директором консульского департамента Селимом Лика», - говорится в информации.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна