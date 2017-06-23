Сесиашвили предлагает заменить термин «вооруженные силы» на термин «силы обороны»

23.06.2017 18:56 "Лично у меня есть предложение, и в свое время в ходе рассмотрения конституционных поправок комитет согласился и одобрил, чтобы мы вместо "вооруженных", или "военных сил" использовали термин "силы обороны", что подразумевает все вооруженные формирования, входящие в Министерство обороны"- заявил председатель парламентского комитета обороны и безопасности Ираклий Сесиашвили на рассмотрениях конституционных поправок.



По словам депутата, термин "вооруженные силы" следует заменить на "силы обороны", поскольку существующая запись по терминологии всегда была неправильно сформулирована в Конституции.



"В мирный период, и во время боевых действий силы обороны включают все те группы, которые отвечают за государственные, и другие вопросы безопасности. У нас есть вооруженные формирования в разных ведомствах, но они не являются вооруженными силами. Терминологически "вооруженные силы" всегда были неправильно сформулированы.



Есть воздушные, морские, сухопутные силы. "Другие вооруженные силы" является неправильной формулировкой. То, что в каком-либо министерстве у нас есть группа специального назначения, не является силой, несмотря на то, что состоит из вооруженных лиц. Поэтому необходима правильная формулировка. "Вооруженные силы" будут использованы только в одном месте, и то исходя из того, что не удается сделать соответствующую формулировку. Во всех других случаях будет термин "силы обороны"- заявил Ираклий Сесиашвили.

















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