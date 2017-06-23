|
Макрон: Европа должна принимать мигрантов, поскольку это является делом чести Европы
23.06.2017 20:31
Европа должна принимать мигрантов, поскольку это лежит в традициях и является делом чести, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на полях саммита ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.
«Мы говорили и о миграционном кризисе. Это касается не нескольких стран, это наша общая проблема… И на него требуется общее решение», - сказал французский лидер после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Он отметил, что проблема миграции носит долгосрочный характер. «Мы должны принимать беженцев, поскольку это лежит в наших традициях и является нашей честью. Беженцы - это не просто какие-то мигранты, не экономические мигранты, это люди, которые покинули свои страны ради своей свободы - из-за войны или политической ситуации», - подчеркнул Макрон.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна