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Макрон: Европа должна принимать мигрантов, поскольку это является делом чести Европы


23.06.2017   20:31
Европа должна принимать мигрантов, поскольку это лежит в традициях и является делом чести, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на полях саммита ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Мы говорили и о миграционном кризисе. Это касается не нескольких стран, это наша общая проблема… И на него требуется общее решение», - сказал французский лидер после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он отметил, что проблема миграции носит долгосрочный характер. «Мы должны принимать беженцев, поскольку это лежит в наших традициях и является нашей честью. Беженцы - это не просто какие-то мигранты, не экономические мигранты, это люди, которые покинули свои страны ради своей свободы - из-за войны или политической ситуации», - подчеркнул Макрон.






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